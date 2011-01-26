Барак Обама виступив з щорічним зверненням до нації

Президент США Барак Обама в щорічному зверненні "Про становище країни" закликав задля підвищення конкурентоспроможності економіки збільшити інвестиції в освіту, науку й інфраструктуру, підвищити якість освіти, радикально модернізувати транспорт і мережі зв`язку, спростити податкову систему і знизити податок на доходи корпорацій.

Обама має намір добиватися збільшення об`ємів американського експорту, а також повідомив, що скорочення внутрішніх бюджетних видатків у США почнеться з 2011 року.

"Я пропоную, щоб це (замороження держвидатків) почалося цього року і тривало наступні п`ять років. Цей захід допоможе скоротити дефіцит бюджету більш ніж на 400 мільярдів доларів протягом наступних десяти років і скоротити деякі статті бюджетних видатків до найнижчого рівня від часів Ейзенхауэра, - сказав він, одразу додавши: - Але переконаймося, що скорочуємо справді надмірні витрати. Скорочення видатків на освіту й інновації - це все одно, що намагатися полегшити переобтяжений літак, знявши з нього двигун».

Обама закликав до співпраці республіканців, які в результаті листопадових проміжних виборів до Конгресу США одержали більшість у Палаті представників і посилили свої позиції в Сенаті.

Торкаючись зовнішньох політики, президент США заявив, що війна в Іраку добігає кінця, і підтвердив, що виведення військ з Афганістану почнеться в липні ц.р. Обама також відзначив оновлення відносин з Росією і зміцнення зв`язків з країнами Азії.