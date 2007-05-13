Індійські полісмени зустріли вихідні вибухами... сміху

Нестримними вибухами сміху зустріли індійські полісмени чергові вихідні, передає 5 канал. Тисячі правоохоронців північного міста Джапур зібралися в спеціальному таборі, щоб зняти напругу після важкої роботи.

Лікарі стверджують – якісний сміх врівноважує тиск, знищує гормони стресу, підвищує гнучкість м‘язів та імунітет людини. Крім того, сміх вивільнює ендорфіни – натуральне знеболююче та своєрідний гормон щастя. Індійські полісмени вже заявили – вони готові сміятися якомога частіше.

К.Д. Чаран, суперінтендант: "Нам доводиться суворо спілкуватися з людьми. Ми зупиняємо їх, віддаємо накази. Суцільні стреси. Ми прийшли сюди, щоб сміхом провітрити свої легені."

Індійські правоохоронці славляться нестандртним підходом до вирішення своїх проблем. Так, нещодавно для поліпшення іміджу полісменів в одному із індійських штатів їх змусили носити ароматизовану уніформу. Такий одяг мав знищувати запах поту. А на іншому кінці країни правоохоронцям для солідності запропонували носити красиві закручені вуса. За старанність їм навіть призначили премії.