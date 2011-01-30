Білоруська опозиція проводить пікет біля приміщення КДБ
17:59, 30 січня 2011Світ
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Міліція затримала ще сімох
Білоруська опозиція проводить несанкціонований пікет у центрі Мінська під будинком КДБ Білорусі. Пікетувальники вимагають, щоб з ізолятора КДБ звільнили опозиціонерів, затриманих у січні після президентських виборів.
Міліція вже затримали сімох учасників акції, які стояли біля КДБ з портретами арештованих опозиціонерів.
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