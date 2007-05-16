У Канаді ”з нуля” створять ландшафт вартістю $144 мільйони

У Торонто завершився тендер Toronto Waterfront Revitalization Corporation на рекультивацію 971 гектара покинутих земель міста, розташованих біля озера Онтаріо. Тендер виграв консорціум компаній, що займаються ландшафтним дизайном, під керівництвом Michael van Valkenburgh Associates. Раніше вважалося, що ступінь забруднення цих земель виключає будь-яку можливість відновлення, відзначає Лента.ру.

Окрім рекультивації земель девелопери займуться реконструкцією району біля річки Don River, що знаходяться всього в півтора кілометрах від ділового центру міста. План переможців тендеру передбачає відновлення гирла Don River, яке було відведено в канал понад сотню років тому для розвитку порту. Нове будівництво збереже і сам судноплавний канал як зону для житлового будівництва, зокрема висотного.

На західній частині ділянки буде розбитий великий парк, який виявиться ближчим за всі інші парки до центру міста. Вартість проекту оцінюється в 144 мільйони доларів.

Торонто є найбільшим містом Канади і п`ятим по величині - Північної Америки. Портова частина міста активно перебудовується. Зокрема, район низовий Don River повинен зв`язати між собою прибережні райони East Bayfront, West Don Lands і Port Lands, які будуються.