Грузія може стати місцем для радару ПРО США

Американські сенатори-республіканці вважають, що Сполученим Штатам слід було б розмістити радар системи протиракетної оборони в Грузії, а не в Туреччині. Відповідний лист, як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на блог Cable і сайт журналу Foreign Policy, четверо сенаторів - Джон Кайл (Арізона), Джеймс Ріш (Айдахо), Марк Кірк (Іллінойс) і Джеймс Інхов (Оклахома) - надіслали голові Пентагону Роберту Гейтсу.

"Ми вважаємо, що США в співпраці з союзниками повинні створити найефективнішу систему протиракетної оборони... Ми упевнені, що Грузія з її географічним становищем може стати ідеальним місцем для радара ПРО, спрямованого на Іран, а також може надати перевагу в захисті від ракет дальнього радіусу дії порівняно з Туреччиною", - йдеться в листі, датованому 3 лютого.

Таким чином сенатори відреагували на заяви турецького уряду про те, що Туреччина розмістить на своїй території американський радар, тільки якщо США пообіцяють не надавати інформацію з цього радара Ізраїлю. Туреччина хоче, щоб радар був під управлінням її військових, а також вимагає виключити будь-які згадки Ірану як країни, що становить головну ракетну загрозу і є метою протиракетних систем.

"Грузія повинна в майбутньому стати важливим партнером США у військовій співпраці", - зазначають сенатори, звертаючись водночас до Пентагону з проханням роз`яснити, чи розглядається Грузія серед потенційних країн, де може бути розміщений радар і, якщо ні, то які альтернативи пропонує оборонне відомство.

Блог Cable зазначає малу ймовірність того, що адміністрація США піде на розміщення радара в Грузії, оскільки такі дії викличуть роздратування Росії. Більш того, нагадує блог: Грузія не є членом НАТО і не може стати базою для дислокації систем, що належать альянсу.

У Пентагоні РІА “Новости” не прокоментували пропозицію сенаторів і не підтвердили факт отримання міністром їх листа, проте сказали, що Гейтс "знайомий з багатьма пропозиціями щодо розміщення радара". "Робота в цьому напрямку йде. Ми не вважаємо за можливе на цьому етапі коментувати переговорний процес, так само як і пропозиції окремих поважних людей", - сказав РІА “Новости” представник управління Пентагону по зв`язках з громадськістю.