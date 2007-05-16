У грузинських територіальних водах затримали українське судно

Грузинська берегова охорона в акваторії міста Поті затримала суховантажне судно «Пінгвін», що йшло під українським прапором, передає інформагентство «Новості-Грузія».

За інформацією прес-служби Прикордонної поліції Грузії, в результаті перевірки з`ясувалося, судно до цього перебувало в територіальних водах Абхазії, чим порушило указ №622 президенти Грузії від 22 червня 2005 року «Про тимчасове припинення судноплавства в порти Абхазії».

За даними Прикордонної поліції Грузії, суховантажне судно «Пінгвін» приписаний до порту міста Херсон. Його екіпаж складається із сімох чоловік - всі громадяни України. Затримане судно перебуває в Потійському порту. Ведеться слідство.

За попередньою інформацією, капітану буде пред`явлено обвинувачення за статтею 344-ю частини другої Кримінального кодексу Грузії - незаконний груповий перетин державного кордону групою, що карається ув’язненням на строк від 4 до 5 років.

У період з 2004 по 2006 роки грузинська берегова охорона тільки за незаконне входження в абхазькі територіальні води і інші нелегальні дії затримала 23 судна.

Як повідомили кореспонденту УНІАН начальники Херсонського морського торгового порту Андрій ЄГОРОВ і Херсонського річкового порту Валентина МІРОШКО, в їхніх портах таке судно не значиться. За інформацією А.ЄГОРОВА, дане судно належить херсонському ЗАТ «Професіонал».

У свою чергу В.МІРОШКО повідомила, що судно даного класу сягає 40 м в довжину і його водотоннажність до 120 тонн. Подібні судна часто обладнають рефрижераторами і використовують для перевезення фруктів – бананів і цитрусових.

Докладнішої інформації про власника судна знайти не вдалося.

«Існує багато суден з херсонською припискою, які належать різним маловідомим фірмам і постійно перебувають або обслуговуються в портах Миколаєва, Одеси та інших» - повідомив А.ЄГОРОВ.