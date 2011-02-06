Католицькі єпископи призвали до громадянської непокори

Конференція католицьких єпископів Філіппін закликала населення країни до громадянської непокори в разі ухвалення закону про репродуктивне здоров`я, який суперечить вченню Католицької Церкви, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на радіо Ватикану.

Законопроект, який дозволяє використання абортивних засобів і не передбачає право лікарів на відмову від здійснення аборту, буде поданий до Палати депутатів для остаточного затвердження в лютому.

Голова єпископської конференції Філіппін єпископ Нерео Одкимар в спеціальному пастирському посланні наголосив, що католики можуть вибрати будь-які форми протесту, які їм підказує совість, аж до громадянської непокори. Католицькі ієрархи Філіппін, зі свого боку, протестуватимуть проти законопроекту, який вони назвали "аморальним", аж до арешту і ув`язнення, заявив єпископ Артур Бастес.

За словами ієрархів, висловлюючи протест проти проекту закону на користь абортів, вони не закликають до повалення уряду.

За даними агентства Asianews, деякі міжнародні організації, зокрема ООН, пообіцяли уряду виділити більше 900 мільйонів доларів, якщо закон буде прийнятий.

Католицтво, яке відкидає аборти, сповідують 80,9% населення Філіппін. З ними солідарні мусульмани (5%) і частина протестантів, які становлять 11,6%.