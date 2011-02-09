Путін пригрозив "Газпрому" змінити закони

Уряд РФ може піти на зміну законодавства, якщо "Газпром", російський монополіст у сфері транспортування газу магістральними трубопроводами, не допускатиме до своїх транспортних потужностей незалежних виробників газу, заявив в середу прем`єр-міністр Володимир Путін на нараді за підсумками роботи ПЕК минулого року, повідомляє РІА "Новости".

"Або ви ефективно працюватимете, або ми будемо вимушені змінити чинні правила, піти на зміну законодавства", - сказав прем`єр, кажучи про те, що незалежні виробники газу відчувають дефіцит транспортних потужностей, оскільки ті контролюються "Газпромом".

Путін зазначив, що "компанія ("Газпром") ставить свої інтереси вище за інтереси розвитку галузі".

За його словами, в Росії існує дефіцит газотранспортних потужностей, при цьому "Газпром", будучи монополістом в цій галузі, не вкладає в неї достатньо коштів.

"Ви повинні відповідним чином реагувати і вкладати ресурси в розвиток. Якщо вважаєте, що у вас і так програма оптимізована, звертайтеся в уряд, подумаємо, як зробити", - сказав Путін, звертаючись до керівництва "Газпрому".