Всі кореспонденти радіо ”Русская служба новостей” звільнилися
08:52, 18 травня 2007Світ
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Протест проти цензури
Всі кореспонденти радіо "Русская служба новостей" (Москва) звільнилися на знак протесту проти введення цензури.
Як повідомив в інтерв`ю газеті "Комерсант" колишній співробітник "Служби" Артем Хан, нове керівництво (у квітні редактором був призначений Олександр Школьников) заборонило журналістам висвітлювати діяльність опозиції і поставило вимогою передавати переважно "позитивні новини".
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