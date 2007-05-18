Всі кореспонденти радіо ”Русская служба новостей” звільнилися

Протест проти цензури

Всі кореспонденти радіо "Русская служба новостей" (Москва) звільнилися на знак протесту проти введення цензури. Як повідомив в інтерв`ю газеті "Комерсант" колишній співробітник "Служби" Артем Хан, нове керівництво (у квітні редактором був призначений Олександр Школьников) заборонило журналістам висвітлювати діяльність опозиції і поставило вимогою передавати переважно "позитивні новини". Радіо Свобода

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