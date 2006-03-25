Олександр Мілінкевич дав телефонне інтерв`ю УНІАН

У сьогоднішній акції, присвяченій Дню волі в Мінську, було затримано понад тисячу людей.

Про це в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН повідомив лідер Об`єднаних сил Білорусі Олександр МІЛІНКЕВИЧ.

«Міліція хапала людей, які вийшли на мирну маніфестацію і які покладали квіти. Але дотепер немає точної інформації про те, скільки людей постраждали і скількох затримано», - сказав О.МІЛІНКЕВИЧ.

Водночас лідер Об’єднаних демократичних сил не виключає, що зіткнення правоохоронних органів і учасників акції було провокацією, вигідною владі. «Я вважаю, що заклик до людей прямувати у бік спеціального приймача–розподільника було провокацією і це псує імідж опозиції. Я завжди казав, що не слід захоплювати ні телебачення, ні палац президента. У політика дуже відповідальна роль і він повинен передбачати можливі варіанти розвитку подій. Сьогодні велика робота, проведена демократичними силами, під загрозою і люди, які хочуть змін, можуть втратити довіру до опозиції», - зазначив він.

Як відомо, після завершення акції лідер білоруської Соціал-демократичної партії «Грамада» Олександр КОЗУЛІН, який також брав участь в президентських виборах, закликав учасників акції прямувати у бік приймача-розподільника, куди доставляли затриманих учасників акції. І під час цього руху сталося найбільш серйозне зіткнення міліції з демонстрантами.

О.МІЛІНКЕВИЧ підкреслив, що об`єднані демократичні сили мають намір надавати юридичну і матеріальну допомоги затриманим та їхнім родинам. «На жаль, ми не маємо інформації про суди, оскільки ця інформація приховується. Приміром, суд над моїм сином має відбутися у понеділок, а я не знаю, в якому саме. І таких фактів надзвичайно багато», - пояснив він.

Лідер Об`єднаних демократичних сил також повідомив, що в рамках домовленостей із зарубіжними колегами, студенти, виключені з учбових закладів за політичну активність, продовжать своє навчання в інших країнах.

За словами О.МІЛІНКЕВИЧА, демократичні сили Білорусі планують провести наступний мітинг 26 квітня з нагоди 20-ї роковини з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС. «Але тепер, враховуючи силовий розгін сьогоднішньої акції, нам доведеться провести могутню інформаційну кампанію, щоб зібрати більшу кількість людей», - зазначив лідер.

За оцінками О.МІЛІНКЕВИЧА, в акції 25 березня взяло участь від 7 до 10 тисяч осіб.

«Перша частина акції пройшла вдало. Настрій був сонячним і переможним, якби не ця провокація», - підкреслив він.