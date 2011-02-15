Клінтон: іранці заслуговують тих же прав, яких добилися єгиптяни

Держсекретар США Хіларі Клінтон висловилася на підтримку іранських опозиціонерів, які провели в понеділок маніфестацію перед Тегеранським університетом, надихнуті зміною влади в Єгипті.

Між опозиціонерами і правоохоронцями відбулися зіткнення, є загиблі, багато поранених. Кількасот учасників маніфестації були заарештовані.

"Іранці заслуговують тих же прав, яких, як вони бачили, добилися єгиптяни, і які в них самих є за правом народження", - цитує РІА "Новости" голову зовнішньополітичного відомства США.

"Ми чітко і прямо підтримуємо сподівання людей на вулицях Тегерана", - заявила Клінтон, додавши, що високо цінує мужність і хоробрість, виявлені демонстрантами.

Вона вкотре закликала керівництво Ірану прислухатися до голосу опозиції і вести країну демократичнішим шляхом. Крім того, держсекретар США наголосила лицемірство іранської влади, яка вітала протести в Єгипті, але намагається придушити опозицію в себе.