У четвертому кварталі ВВП у Європі зріс

За попередніми даними, в четвертому кварталі 2010 року ВВП зріс у єврозоні на 0,3%, порівняно з III кварталом 2010 року, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - на 0,2%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з четвертим кварталом 2009 року, ВВП у четвертому кварталі 2010 року зріс на 2,0% у зоні євро і на 2,1% у ЄС-27.

Загалом, за 2010 рік, за попередніми даними, ВВП зріс на 1,7% у зоні євро і в ЄС-27, порівняно з 2009 роком.

У третьому кварталі 2010 року ВВП зріс у єврозоні на 0,3%, в ЄС-27 - на 0,5%, порівняно з попереднім кварталом.

До 1 січня 2011 року до зони євро входили 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Словаччина, Кіпр та Мальта.