Лукашенко про реакцію ЄС: Плювати я хотів на всі їхні коментарі

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що байдужий до реакції Євросоюзу на рішення суду щодо білоруських опозиціонерів, передає РІА "Новости".

"Плювати я хотів на всі їхні коментарі. Це злі і непорядні люди... Тому треба заспокоїтися і менше дивитися на те, хто, що і де патякне. Хай говорять, що завгодно", - сказав О.ЛУКАШЕНКО журналістам у суботу.

Зараз в Білорусі проводиться судовий процес у справі учасників антиурядової акції, яка відбулася в Мінську в день президентських виборів, 19 грудня 2010 року.

17 лютого суд засудив 27-річного Василя ПАРФЯНКОВА, члена виборчої команди колишнього кандидата в президенти Білорусі Володимира НЕКЛЯЄВА, до чотирьох років ув`язнення в колонії суворого режиму за участь в акції протесту опозиції. Глава дипломатії ЄС Кетрін ЕШТОН назвала вирок політичним таким і закликала білоруську владу забезпечити справедливий і публічний суд над всіма, кому пред`явлені звинувачення.

З представниками Заходу, за словами О.ЛУКАШЕНКА, не "можна ні розмовляти, ні вибудовувати відносини."

"Тим більше що я абсолютно знаю і упевнений, чого вони хотіли в Білорусі... Вони провалили тут все і намагаються виправдатися. Вони витратили тут сотні мільйонів доларів, і, проваливши, вони сьогодні починають виправдовуватися і волати на весь світ, що тут політичні в`язні", - сказав президент Білорусі.

Проте, за його словами, ніяких в`язнів в Білорусі немає. "Звичайні бандюги, колишні ув’язнені", - охарактеризував О.ЛУКАШЕНКО представників опозиції.

Він підкреслив, що не дозволить "зламати ситуацію" і зробити Білорусь убогою країною.