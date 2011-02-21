Лівія - на межі громадянської війни і розвалу?

Син багаторічного лівійського лідера Муамара КАДДАФІ - Сейф Аль-Іслам заявив, що країна знаходитися на межі громадянської війни і розвалу.

Виступаючи з телезверненням, КАДДАФІ-молодший повідомив, що протестуючі захопили ряд військових баз, танки і зброю, передає Радіо «Свобода».

Назвавши перебільшеними повідомлення про загибель сотень людей, він у той же час визнав, що поліція і армія зробили ряд помилок, намагаючись подавити протести.

Сейф Аль-Іслам КАДДАФИ заявив, що сьогодні парламент країни розгляне питання про проведення реформ і збільшення зарплат.

За словами військових, у неділю ввечері війська залишили друге за величиною місто країни Бенгазі, де відбувалися найзапекліші зіткнення. Їх жертвами - за даними правозахисників - стали понад 200 чоловік.

Світова спільнота вимагає зупинити кровопролиття в Лівії.