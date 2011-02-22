Король Марокко вперше сформував раду, передбачену конституцією

Король Марокко Мохамед VI у понеділок сформував Економічну і соціальну раду після хвилі масових виступів населення з вимогою реформ політичної системи країни, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Reuters.

Уряд і парламент можуть питати думку Ради з усіх економічних і соціальних питань. За конституцією, вона також робить свій висновок щодо основних директив у сфері народного господарства і навчальних програм. Хоча існування цього органу передбачене конституцією, раніше він не формувався.

"Зібравши Раду з економічних і соціальних питань, ми дали сильний імпульс динаміці реформ... Ми відкрили Раду сьогодні, оскільки ніколи не піддаємося демагогії і фантазіям в наших діях, спрямованих на консолідацію нашої особливої моделі демократії і розвитку", - наводить слова короля на церемонії відкриття Ради марокканське інформаційне агентство МАР.

В неділю в Марокко відбулися масові акції протесту з вимогою політичних реформ, поліпшення умов життя і обмеження повноважень Мохамеда VI. Деякі з демонстрантів несли прапори Єгипту і Тунісу.

Влада короля в Марокко формально обмежена конституцією, але фактично монарх зберігає широкі владні повноваження: зокрема, може розпускати парламент, оголошувати надзвичайний стан і має вирішальне слово при призначенні ключових членів уряду.