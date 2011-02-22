Каддафі відмовився йти у відставку

Лідер Лівійської джамахірії Муаммар Каддафі ввечері 22 лютого виступив з телезверненням до нації. У прямому ефірі місцевого державного телеканалу він заявив, що не може піти з влади, оскільки є "не звичайною людиною або навіть президентом, а лідером революції".

За його словами, він перебуватиме на чолі держави, доки йому дозволятимуть сили, і готовий навіть пожертвувати собою заради цього.

"Це моя країна, країна моїх предків!" - проголосив Каддафі.

При цьому він заявив, що невелика група підлітків під впливом наркотиків атакувала поліцейські дільниці та армійські бази. За словами лідера джамахірії, заворушення були ініційовані ззовні людьми, які хочуть звести нанівець досягнення Лівії.

Каддафі також заявив, що озброєні найманці з африканських країн прибули до країни для того, щоб повалити його режим.

Він також пообіцяв, що сформує нові "народні комітети". Формально саме через ці структури населення країни реалізує свою владу.

У своїй промові Каддафі оголосив, що заворушення в країні є частиною іноземного плану. Сенс цього плану він пояснив так: розбити Лівію на кілька ворогуючих ісламістських еміратів - аналог Афганістану, щоб потім НАТО і США могли ввести війська і захопити багатства країни.

При цьому єдиною людиною, здатною протистояти такому розвитку подій, він назвав себе. "Де ви всі були, коли Муаммар Каддафі бився з Америкою, а потім по цеглинці відбудовував Бенгазі?" - наводить його слова Лента.ру.

Він також закликав своїх прихильників почати полювання на тих, хто не поділяє його поглядів, ловити їх, віддавати під суд і карати. Крім того, він зачитав кілька статей кримінального законодавства, які передбачають страту за різні злочини проти держави.