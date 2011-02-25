У Хорватії вимагали відставки прем'єра: десятки заарештованих

У Хорватії кілька чоловік постраждали, десятки заарештовані під час антиурядових виступів.

Як повідомляють представники поліції, у четвер, 24 лютого, на вулиці Загреба вийшло близько тисячі чоловік, які вимагали відставки прем'єра і кабінету міністрів, передає ІТАР-ТАСС.

Маніфестанти на намагалися пройти до резиденції уряду і парламенту, проте дорогу їм перегородила поліція. Демонстранти закидали вартових порядку камінням і двічі спробували прорвати оточення, проте їм це не вдалося, зазначає NEWSru.

Акції протесту відбулися і в інших хорватських містах: у Пулі вишли на вулицю близько 500 чоловік, у Славонському Броду - 200, в Рієці і Спліті - близько ста. Там демонстрації пройшли без інцидентів.