У столиці Тунісу десятки тисяч людей вимагають відставки уряду

У столиці Тунісу, місті Туніс, зібралися декілька десятків тисяч маніфестантів, які вимагають відставки перехідного уряду країни. Про це з посиланням на власного кореспондента повідомляє Agence France-Presse. Тим часом, місцева поліція оцінила число демонстрантів у сто тисяч осіб.

Перехідний уряд Тунісу було сформовано після перевороту, в результаті якого 14 січня свою посаду залишив президент Зін ель-Абідіна БЕН АЛІ, нагадує Лента.ру. Тимчасовим главою держави, відповідно до Конституції, став спікер парламенту Фуед МЕБАЗА. Тим часом перехідний уряд залишився під керівництвом Мохаммеда ГАННУЧІ, який обіймав посаду прем`єра й до перевороту.

Після зміни влади місцеве населення довгий час відмовлялося розійтися по домівках, вимагаючи прибрати з Кабінету міністрів соратників колишнього президента. В результаті ряд міністрів були змушені залишити свої посади, а на їхні місця були призначені представники опозиції. Одночасно було заборонено діяльність партії БЕН АЛІ.

У країні були проведені арешти ряду колишніх чиновників, зокрема родичів екс-президента. Рахунки БЕН АЛІ за кордоном на прохання нової влади Тунісу було заморожено. Сам колишній президент перебуває в Саудівській Аравії, де, за деякими даними, впав у стан коми. Підтвердження цієї інформації поки не надходило.

Як повідомляє "Аль-Джазіра", акції протесту тривають і в регіонах, жителі яких вимагають посилити боротьбу з бідністю й безробіттям. За їхніми словами, революція в столиці на периферії нічого не змінила.

Тим часом, за даними Reuters, крім відставки своєї влади мітингувальники в Тунісі також вимагають, відставки лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ. В ході громадянської війни, що зав`язалася в країні, учасники якої борються проти його режиму, вже загинули щонайменше дві тисячі осіб.