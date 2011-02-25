Південна Корея закидає в КНДР листівки про Єгипет і Лівію

Південнокорейські військові закидають на територію Північної Кореї листівки, в яких детально розповідається про антиурядові демонстрації, що охопили низку країн Північної Африки і Близького Сходу, і містяться заклики до повалення північнокорейського режиму, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на японський телеканал NHK.

"Цього місяця південнокорейські військові за допомогою аеростатів розкидають пропагандистські листівки для північнокорейського населення, в яких детально роз`яснюється, як у Єгипті, а потім в Лівії відбувалися антиурядові акції", - передає телеканал з посиланням на міноборони Південної Кореї.

Південнокорейські листівки також містять заклики до повалення "диктаторської влади" в КНДР, в них проводяться паралелі між керівництвом Північної Кореї та близькосхідними лідерами. "Не дай продовжитися диктаторській владі!", - записано в них.

В агітаційних матеріалах також містяться заклики не допустити передачі влади в спадок від Кім Чен Іра його синові Кім Чен Ину. Восени минулого року високопоставлений північнокорейський функціонер вперше, за даними західних ЗМІ, публічно підтвердив, що наступником лідера КНДР Кім Чен Іра стане його молодший син Кім Чен Ин.