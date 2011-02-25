США розривають дипвідносини з Лівією

США вводять односторонні санкції проти уряду Муамара Каддафі і розривають дипломатичні відносини з Лівією, заявив на пресс-брифінгу офіційний представник Білого дому Джей Карні.

"Ми ініціюємо ряд кроків, як на одно-, так і на багатосторонньому рівні. Це робиться для того, щоб примусити владу Лівії припинити вбивати власних громадян... Ми також працюємо з нашими європейськими партнерами в цьому напрямі", - наводить його слова РІА "Новости".

Раніше держдепартамент США оголосив про закриття посольства в Лівії і евакуації всіх дипломатів з Тріполі.

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Євросоюз погодив пакет санкцій проти лівійського лідера Муамара Каддафі і його сім`ї, яких вважають відповідальними за застосування невиправданого насильства до мирних маніфестантів в Лівії, повідомляє Франс Прес з посиланням на дипломатичне джерело в Брюсселі.

Санкції включатимуть ембарго на продаж зброї і спецзасобів до Лівії, а також заборону на в`їзд в ЄС представників клану Каддафі і замороження їх активів в країнах Європи.

Окремі деталі угоди зараз допрацьовує команда експертів. Джерело в уряді Німеччини повідомило, що санкції набудуть чинності "на початку наступного тижня".