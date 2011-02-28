Культурною столицею СНД у понеділок стане Гомель

Урочисті заходи, присвячені наданню білоруському Гомелю статусу культурної столиці СНД, пройдуть у місті у понеділок, зазначається в повідомленні Міжнародного фонду гуманітарної співпраці (МФГС) СНД.

Проект Міждержавної програми "Культурні столиці Співдружності" проходить у рамках Року історико-культурної спадщини до СНД і святкувань 20-річчя Співдружності Незалежних Держав.

"Ця програма націлена, в першу чергу, на створення сприятливого клімату для об`єднання культурних потенціалів і розширення культурних зв`язків між державами - учасниками СНД, на створення грунту для економічної і політичної співпраці, розвиток окремих територій і міст країн СНД, підвищення статусу Співдружності на міжнародній арені", - пояснили РІА "Новости" в МФГС.

Передбачається, що в програмі візьмуть участь всі держави Співдружності. Проектом Положення про Програму передбачено, що в країнах Співдружності по черзі, у порядку російського алфавіту, проводитимуться конкурси міст на право отримання статусу "Культурної столиці Співдружності".