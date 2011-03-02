Колумбію викреслили з чорного списку наркоторгівлі

Міжнародний комітет з контролю над наркотиками (International Narcotics Control Board, INCB) викреслив Колумбію із списку стан, ситуація в яких вимагає особливої уваги, повідомляє Бі-бі-сі.

Згідно із заявою комітету, Колумбія залишається найбільшим в світі виробником кокаїну, проте змогла досягти значних успіхів у боротьбі з наркоторгівлею.

За даними Світової доповіді щодо наркотиків, яку щорічно складає відповідний комітет ООН, з 2000 по 2009 рік об`єми коки, вирощеної в Колумбії, скоротилися на 58%. За останнє десятиліття в Колумбії конфісковано більше наркотиків, ніж у будь-якій іншій країні світу.