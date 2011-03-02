Колумбію викреслили з чорного списку наркоторгівлі
03:40, 02 березня 2011Світ
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Змогла досягти значних успіхів
Міжнародний комітет з контролю над наркотиками (International Narcotics Control Board, INCB) викреслив Колумбію із списку стан, ситуація в яких вимагає особливої уваги, повідомляє Бі-бі-сі.
Згідно із заявою комітету, Колумбія залишається найбільшим в світі виробником кокаїну, проте змогла досягти значних успіхів у боротьбі з наркоторгівлею.
За даними Світової доповіді щодо наркотиків, яку щорічно складає відповідний комітет ООН, з 2000 по 2009 рік об`єми коки, вирощеної в Колумбії, скоротилися на 58%. За останнє десятиліття в Колумбії конфісковано більше наркотиків, ніж у будь-якій іншій країні світу.
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