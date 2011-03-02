Влада Лівії обіцяє кожній родині 400 доларів на місяць
23:22, 02 березня 2011Світ
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Термінове повідомлення поширило ТБ
Лівійська влажа обіцяє кожній сім`ї в країні щомісячну виплату у розмірі 500 динарів (близько 400 доларів) як фінансова підтримка. Відповідне повідомлення з позначкою "терміново" з`явилося на державному телебаченні Лівії, повідомляє Бі-бі-сі.
Тим часом Франція направила до берегів Лівії вертольотоносець типу "Містраль" для участі в операції з евакуації заблокованих там іноземців. У міністерстві оборони Франції заявили, що це рішення ухвалене в рамках схвалених Європейським союзом заходів, що стосуються подій в Лівії.
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