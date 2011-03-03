ООН вибачилася перед Мінськом

Керівництво ООН вибачилося перед Білоруссю за невиправдане звинувачення в постачанні бойових вертольотів до Кот д`Івуар. Відповідну заяву зробив заступник генерального секретаря ООН з миротворчих операцій Алайн ле Рой, передає Associated Press.

27 лютого ООН поширив заяву, в якій зазначалося, що Мінськ "серйозно порушив" санкції, поставивши три бойові вертольоти силам, "лояльним діючому президентові Кот д`Івуару Лорану Гбагбо".

За словами А. ле Роя, заява грунтувалася на відомостях, що надійшли від миротворчої місії організації в Крт д`Івуарі. За цими відомостям, один з вертольотів був доставлений до західноафриканської країни білоруським транспортним літаком. Проте потім з`ясувалося, що ця інформація не відповідає дійсності. А.ле Рой особисто зустрівся з повіреною у справах Білорусі в ООН і приніс вибачення, пише РосБізнесКонсалтинг.