У Росії затримали 20 тонн радіоактивної журавлини з України

Санкт-Петербурзька митниця заявляє про затримання 20 тонн радіоактивної журавлини з України.

Про це УНІАН повідомили в північно-західному митному управлінні Росії.

«На Південному митному посту Санкт-Петербурзької митниці при приміщенні на склад тимчасового зберігання контейнера з товаром спрацювала стаціонарна митна система радіаційного контролю «Янтар». У контейнері знаходився товар «журавлина заморожена», загальною вагою близько 20 тонн. В ході первинних перевірочних заходів митниками встановлено, що контейнер з журавлиною прибув на транспортному засобі RENAULT з Німеччини, а країною походження журавлини є Україна», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що повторний прогін транспортного засобу через стаціонарну систему радіаційного контролю «Янтар» показав стійке спрацьовування системи. Митники негайно провели додатковий контроль транспортного засобу, який перевозив контейнер з журавлиною, з використанням переносних приладів радіаційного контролю.

Після необхідних лабораторних досліджень було встановлено, що товар «журавлина заморожена» перевищує допустимий рівень змісту техногенного радіонукліду цезію-137.

«Оскільки зазначений товар не відповідає санітарно-епідеміологічним і гігієнічним вимогам, керівником Управління Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини в місті Санкт-Петербург винесена заборона на ввезення радіоактивної журавлини на територію РФ», - йдеться в повідомленні.

Транспортний засіб RENAULT з небезпечним вантажем був негайно розміщений митниками на спеціальному ізольованому майданчику на складі тимчасового зберігання, виставлено знаки радіаційної небезпеки.

Наразі Санкт-Петербурзька митниця вирішує питання про вивезення небезпечного вантажу назад до країни відправлення – Німеччини.