У Палестині заборонили гумористичну програму, яка показала Каддафі

Влада на Західному березі річки Йордан заборонили місцевим ТБ показ чергової серії комедійної телепередачі, де різко критикується лівійський лідер Муамар Каддафі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на палестинські ЗМІ.

Як сказав один із сценаристів телепередачі "Батьківщина на струні", яку готує палестинське телебачення і спеціалізується на гумористичній критиці, передбачалося торкнутися в смішній формі всієї специфіки мови Каддафі у зверненні до свого народу.

Влада мотивує свою вимогу тим, що така критика може зашкодити тисячам палестинських біженців, які живуть на території Лівії.