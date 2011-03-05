У Воронезькій області розбився Ан-148

У Воронезькій області під час випробувального польоту розбився літак Ан-148, який належав Воронезькому авіабудівному заводу ("ВАСО").

Про це УНІАН повідомив представник Федерального агентства повітряного транспорту Міністерства транспорту РФ (Росавіація).

«Літак зазнав катастрофи за 130 кілометрів від Воронежа. Літак проходив випробування, на борту не було пасажирів», - сказав співрозмовник агентства.

Шість членів екіпажу були на борту Ан-148: четверо загинули, доля двох невідома. Літак готувався для передачі М’янмі, на його борту були мінімум двоє громадян цієї країни, повідомив РІА “Новости” співрозмовник на “ВАСО”, на якому літак був побудований. "Випробування нового літака проходили вже два тижні. За сьогодні це був перший виліт", - сказав він.