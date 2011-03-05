Повстанці у Лівії збили літак

У районі м. Рас-Лануф на заході Лівії збито військовий літак, який належав силам, вірним режиму Муаммара Каддафі, повідомляє радіостанція Europe1. У повідомленні наголошується, що машина була збита саме повсталими.

З початку громадянської війни в Лівії війська, які зберегли вірність уряду, активно застосовували авіацію проти сил бунтівників. У повітрі вони мають перевагу, оскільки, схоже, повстанці не змогли захопити справні військові літаки, зауважує РосБізнесКонсалтинг.

На озброєнні ВПС Лівії було кілька десятків військових літаків радянського і російського виробництва. Ряд з них (МіГ-21, МіГ-23, Су-22М3, Су-24) пристосовані для ударів по наземних цілях.

За місто Рас-Лануф, великий лівійський нафтовий центр, вже другий день точиться запеклий бій.