Генсек: НАТО не хоче втручатися в ситуацію в Лівії, але...

НАТО не має наміру втручатися в ситуацію в Лівії, підтвердив у понеділок генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмуссен.

"НАТО не має наміру втручатися в ситуацію, але як оборонний альянс і організація із забезпечення безпеки ми здійснюємо ретельне планування щодо будь-якого можливого розвитку подій", - сказав Расмуссен журналістам в Брюсселі.

Генсек не навів деталі цього планування, але наголосив, що воно здійснюється в рамках резолюції Ради Безпеки ООН, як і всі операції, які проводить альянс.

За словами Расмуссена, ситуація в Лівії і на півдні Середземноморського регіону буде в центрі уваги зустрічі міністрів оборони 28 країн 10-11 березня в Брюсселі.

Хоча НАТО не розглядає ситуацію в регіоні як пряму загрозу членам альянсу, проте уважно відстежує розвиток ситуації, повідомляє РІА "Новости". Знову рішуче засудивши насильство з боку лівійської влади щодо населення, генсек НАТО закликав офіційний Тріполі вступити в діалог з народом і піти назустріч його законним вимогам. "Свобода переможе", - заявив Расмуссен.