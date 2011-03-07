Військовий корабель Італії доставив вантаж у Лівію

Корабель ВМС Італії "Libra" з 25 тоннами гуманітарної допомоги на борту прибув до лівійського порту Бенгазі, повідомляють італійські ЗМІ.

Італійці доставили чотири електрогенератори, намети, чотири тисячі ковдр, установки для очищення води і 40 медичних комплектів.

Крім того, корабель привіз у Бенгазі, що перейшов під контроль супротивників режиму КАДДАФІ, питну воду в двох місткостях - 3,5 і 7,5 тисячі літрів, а також п`ять тонн рису і стільки ж тонн молока, повідомляє РІА “Новости”.