На час проведення Євро Польща може відгородитися від Шенгенської зони

Польща може відновити контроль на кордоні з країнами Шенгенської зони на час проведення матчів Євро-2012.

Про це кореспондента УНІАН повідомив представник Прикордонної служби Польщі.

Співбесідник агентства відзначив, що контроль може бути відновлено на західному кордоні країни для того, щоб не допустити приїзд до Польщі так званих псевдовболівальників, які можуть порушувати громадський порядок під час матчів.

Представник Прикордонної служби сказав, що рішення ухвалюватиме міністр внутрішніх справ Польщі, зазначивши, що його може бути оприлюднено на початку 2012 року.

За словами співбесідника агентства, контроль здійснюватиметься тільки на в’їзд до Польщі.