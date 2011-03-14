Армійські частини Каддафі вступили в зіткнення одна з одною

Підрозділи армії Лівія, вірні Муаммару Каддафі, вступила в зіткнення одне з одним. Через це урядові війська мусили призупинити настання на м.Місрата, пише РосБізнесКонсалтинг з посиланням на представників повстанців.

За їх словами, бої між армійськими підрозділами сил уряду почалися після того, як один з них відмовився наступати на Місрату.

Зі свого боку лівійська влада заперечує непокору в лавах армії уряду, передає телеканал Al Arabia.

Місрата - єдине місто на заході Лівії, яке нині в руках повстанців.