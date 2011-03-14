Султан Оману віддав частину повноважень

Султан Оману Кабус бен Саїд ухвалив наділити Раду Оману, консультативну асамблею, виконавчими повноваженнями на тлі зростання антиурядових протестів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на AFP і офіційне оманське агентство Ona.

Рада Оману складається з Консультативної ради і Державної ради, які раніше мали тільки консультативні повноваження.

Антиурядові виступи почалися в Омані наприкінці лютого на тлі заворушень, що охопили арабські країни. Демонстранти вимагали від влади проведення політичних реформ. У найбільших містах країни відбулися зіткнення між учасниками демонстрацій і поліцією.

Султан на початку березня провів ряд перестановок в уряді країни, зокрема, змінив кількох міністрів, зокрема міністра економіки країни. Раніше Кабус бен Саїд після мирних демонстрацій в Маскаті провів реформу пенсійного забезпечення і підвищив стипендії студентам.