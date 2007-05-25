Янукович і Солана по телефону обговорили ситуацію в Україні

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ та Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА обговорили під час телефонної розмови шляхи виходу з політичної кризи в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів України.

За інформацією прес-служби, в ході розмови Х.СОЛАНА наголосив, що політична ситуація в Україні має бути врегульована виключно демократичним шляхом, без силового втручання. „Не можна допустити силового шляху врегулювання кризи”, - підкреслив Верховний представник Європейського Союзу. За його словами, насамперед, слід внести необхідні зміни до виборчого законодавства, що дозволить забезпечити відкриті та прозорі вибори.

Погодившись з думкою Х.СОЛАНИ, В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що уряд робитиме все можливе, щоб не допустити силового розвитку подій. За його словами, усі дії органів влади України мають бути реалізовані виключно в межах правового поля. Єдиним можливим шляхом розв’язання політичної кризи в Україні є вирішення цих питань в парламенті, наголосив глава уряду.

Х.СОЛАНА зазначив, що ситуацію в країні необхідно прояснити якомога скоріше. При цьому він повідомив, що має намір пізніше обговорити ці питання з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.