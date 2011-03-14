Землетрус посунув Японію на 20 м на схід

За оцінками японських сейсмологів, землетрус зрушив тектонічну платформу, на якій розташована країна, на 20 м на схід. Деякі райони країни, такі, як найбільш постраждалі від стихії префектури Івате і Фукусима, стали нижчими за колишній рівень на 75 см, передає японський телеканал NHK.

Аналітики зазначають, що землетрус, а також цунамі і аварії на атомних електростанціях (АЕС) завдали країні з третьою в світі економікою більших втрат, ніж оцінювалося раніше. Після землетрусу в м.Кобе в 1995 році, нагадує РосБізнесКонсалтинг, економіка Японії знизилася на 2%.

Якщо забезпечення країни електроенергією виявиться порушеним протягом тривалого періоду, випуск значної частини продукції в Японії буде припинене, вважають аналітики. Нині світові ціни на нафту вищі, ніж після землетрусу в Кобе - а Японія є одним з основних імпортерів "чорного золота". Національна валюта - єна - нині дорожче, ніж в 1995-му, а бюджет держави менший. Усе це може призвести до різкого зростання податків в Японії, упевнені експерти.