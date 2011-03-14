Індійські військові моряки захопили 61 пірата

Індійські військові моряки втретє за останні півтора місяці захопили в Аравійському морі піратське судно і 61 пірата, які знаходилися на його борту .

Про це передає РІА «Новости»з посиланням на прес-службу ВМС Індії.

Пірати використовували для полювання мозамбіцьке риболовецьке судно "Вега-5" (Vega 5), захоплене для цього в грудні 2010 року. У п`ятницю, 11 березня вони привернули до себе увагу індійських військових, коли спробували атакувати на катерах суховантажне судно "Ванкувер брідж" (MV Vancouver Bridge). Його екіпаж подав сигнал лиха, і на місце події (600 морських миль на захід від побережжя Індії) прибув індійський патрульний літак. Побачивши військових, пірати відмовилися від спроби захоплення судна, повернулися на "Вегу-5" і спробували сховатися, але індійці вислали навздогін сторожовий корабель "Кхукрі" і швидкохідний малий ракетний корабель "Кальпені". У ніч на неділю військові моряки наздогнали піратів, які відкрили по них вогонь. Екіпаж "Кальпені" у відповідь також обстріляв піратське судно, на якому спалахнув вогонь. Люди, що знаходилися на ньому, пострибали у воду. Всього індійці виловили з води 74 чоловіки, з яких 61 виявилися піратами, а 13 - членами екіпажу "Веги-5".

З урахуванням захоплення піратських суден 28 січня і 5 березня цього року число заарештованих індійцями піратів досягло 104 чоловік. Перші дві групи морських розбійників було доставлено в Мумбаї. Поліція пред`явила їм звинувачення в спробі вбивства, збройному опорі держслужбовцям, порушенні індійського Закону про паспорти, "незаконні збори" і "збройні масові безпорядки". Крім патрулювання вод у районі Аденської затоки, індійські ВМС чотири місяці тому посилили патрулювання в районі Лаккадівських островів Аравійського моря, які належать Індії. Рішення було прийняте через випадкив нападу сомалійських піратів на судна, що почастішали там. За даними Міноборони, ці заходи дозволили скоротити кількість розбійних нападів на судна на 60%, порівняно з груднем 2010 року.