Каддафі оголосили персоною нон-грата в Росії

Лівійському лідеру Муаммару КАДДАФІ, його оточенню і родичам заборонені в`їзд до Росії і транзитний проїзд територією країни. Указ про це підписав Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Заборона поширюється на дочку КАДДАФІ Аїшу та на сімох його синів, зокрема на радника з питань національної безпеки Мутассима КАДДАФІ, командувача спеціальними силами Сааді КАДДАФІ, директора Фонду Каддафі Сейфа Аль-Іслама КАДДАФІ. В`їжджати до Росії і проїздити її територією також заборонено двоюрідному брату лівійського лідера Каддафу ад-Даму Саїду МУХАММЕДУ, передає Лента.ру.

До списку осіб, щодо яких введено ці санкції, входять також керівник управління зв`язку Руху революційних комітетів Аль-Багдаді Абдулькадер МУХАММЕД, начальник особистої охорони лівійського лідера Дібрі Абдулькадер ЮСЕФ, директор Організації зовнішньої безпеки, керівник Служби зовнішньої розвідки Дорда Абу Зайд УМАРА, міністр оборони Джабер Абу Бакр ЮНЕСА. Крім того, у списку значиться секретар з питань житлово-комунального обслуговування Матук Матук МУХАММЕД. Вважається, що всі вони так чи інакше причетні до придушення акцій опозиції в країні в минулому чи на сьогоднішній день.

Окрім того, Муаммару КАДДАФІ, його дочці Аїші і синам Ханнібалу, Хамісу, Муттасиму і Сейфу Аль-Ісламу заборонено здійснювати фінансові операції з грошовими коштами, фінансовими активами і економічними ресурсами, які перебувають у їх власності або під їх контролем на території РФ. Подібні заходи вжито також щодо шуряка КАДДАФІ - директора служби військової розвідки полковника Ас-Сенуссі АБДУЛЛИ.