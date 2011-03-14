Саудівські війська ввійшли до Бахрейну

Підрозділи армії Саудівської Аравії ввійшли на територію Бахрейну, повідомляє Бі-бі-сі.

Раніше королівська сім`я Бахрейну звернулася по допомогу для боротьби з масовими протестами шиїтського населення.

Як повідомляється, операція за участю саудівських військових проводиться в рамках Ради співпраці арабських держав Перської затоки.

За словами офіційних осіб, солдати повинні забезпечити захист ключових об`єктів. При цьому представники опозиції в Бахрейні заявляють, що введення будь-яких іноземних військ розглядатимуть як окупацію країни.

Оглядачі зазначають, що вперше арабська держава звернулася по військову допомогу для боротьби з хвилею масових протестів, яка захлинула арабський світ.

У неділю протестувальники в Бахрейні змогли подолати опір поліції і перекрили кілька доріг. У результаті зіткнень десятки людей одержали поранення.