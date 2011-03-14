У Токіо знову землетрус

Майже 25 повторних землетрусів магнітудою понад 5,0 стались впродовж понеділка біля східного узбережжя Японії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Геологічну службу США.

Підземні поштовхи були зафіксовані в районі острова Хонсю - найбільшого острова Японського архіпелагу, де в п`ятницю стався один з найпотужніших в історії Японії землетрусів магнітудою 9,0.

У Токіо стався землетрус, магнітуда якого, за попередньою оцінкою, становила 4,1, повідомив японський державний телеканал NHK. Даних про руйнування і жертви не надходило, попередження про загрозу цунамі не робилося.

У суботу і неділю Геологічна служба США також зафіксувала кілька десятків афтершоків магнітудою понад 5,0.

Землетруси магнітудою більше 7,0, здатні викликати цунамі, можуть повторюватися в Японії протягом місяця, повідомило національне Метеорологічне управління.