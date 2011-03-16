Новий землетрус стався на північний схід від Токіо

Черговий землетрус магнітудою 5,3 стався в японській префектурі Ібаракі, розташованій на північний схід від Токіо. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

Сильні поштовхи відчувалися в більшості центральних префектур головного японського острова Хонсю. Коливання відчули жителі всіх районів Токіо, зокрема в будівлі представництва. Загрози цунамі немає. Про жертви і руйнування не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня в Японії стався землетрус силою 9,0 балів, який викликав цунамі заввишки більш як десять метрів. Незабаром в тому самому районі сталися ще кілька могутніх підземних поштовхів магнітудою більш як 6,0 балів. Після землетрусу через вихід з ладу систем охолоджування було введено режим надзвичайної ситуації на двох АЕС, розташованих у префектурі Міягі, що сильно постраждала від підземних поштовхів і цунамі.

Підтверджена владою кількість загиблих і зниклих безвісти після руйнівного землетрусу, що стався у п`ятницю, перевищила 13 тисяч чоловік.

За даними поліції, кількість загиблих досягла 4 тисяч 340 чоловік.