Москва зраділа домовленості Ющенка,Януковича та Мороза

Офіційна Москва сподівається, що домовленість про проведення дострокових парламентських виборів в Україні допоможе вирішити внутрішньополітичні проблеми в країні, повідомив РІА «Новости» офіційний представник МЗС РФ Михайло КАМИНІН.

"Сподіваємося, що досягнуті домовленості дозволять вирішити внутрішньополітичну кризу в рамках конституційного поля", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, вночі Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ і голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ досягли домовленості про дострокові парламентські вибори, які повинні відбутися 30 вересня.