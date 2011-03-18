Росія готова працевлаштувати японців у Сибіру та на Далекому Сході

Росія готова розглянути питання працевлаштування японців у Сибіру і на Далекому Сході.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав на нараді з постійними членами Ради безпеки РФ.

«Взагалі нам зараз слід подумати в цілому про використання в разі потреби, можливо, й частини трудового потенціалу наших сусідів, особливо в малонаселених районах Сибіру і Далекого Сходу. Це могло б мати і для нас певний сенс, і могло б, можливо, за певної ситуації бути способом для виходу наших сусідів з дуже скрутної ситуації», що склалася, - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він відзначив, що в результаті землетрусу, який стався в Японії, на сьогодні вже загинули і вважаються зниклими безвісти більш як 16 тис. людей і їх кількості продовжує зростати.

Він відзначив, що РФ надає різну допомогу - до Японії направлено рятувальників і гуманітарну допомогу.

На його думку, необхідно подумати про можливість прийому в російські санаторії, профілакторії груп японських дітей і постраждалих з районів для медичної і психологічної реабілітації. Крім того, РФ готова направити бригади фахівців, які мають досвід збору й аналізу інформації радіаційно-дозиметричної властивості, екологічного, медичного характеру.

Д.МЕДВЕДЄВ наголосив, що підрозділам МНС РФ потрібно продовжити постійний моніторинг радіаційного фону на Далекому Сході.