Тимошенко вибачилася перед українцями в прямому ефірі

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вибачилися перед всіми українцями, перед якими вона хоч в чомусь винна.

"Дорогі мої, рідні, якщо я щось робила не так, вибачте, якщо я зробила помилки, вибачте, якщо я десь не досягла того результату, якій від мене очікували, вибачте", - сказала вона під час ефіру програми "Велика політика" на телеканалі Інтер.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що чітко визнає всі свої помилки і несе відповідальність за тих людей, які були і є в її команді. "Я несу відповідальність за кожну людину", - сказала лідер партії "Батьківщина". "Мені не соромно і я кожен раз вибачаюсь за кожну помилку яку я зробила, бо я людина, і кожна людина може робити помилки", - наголосила вона.

В свою чергу присутня в студії член фракції Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА спитала Ю.ТИМОШЕНКО чи не хоче вона "вибачитися за постійну брехню", зокрема те, що стосується газових договорів з Росією.

Зі свого боку Ю.ТИМОШЕНКО вислухавши кількахвилинний діалог між І.БОГОСЛОВСЬКОЮ та ведучим програми Євгенієм КИСЕЛЬОВИМ стосовно газу спитала: "У мене маленьке питання. Я вам тут не заважаю? У вас тут така дискусія іде". Вона звернулася до Є.КИСЕЛЬОВА з питанням, що він напередодні програми робив в офісі І.БОГОСЛОВСЬКОЇ. КИСЕЛЬОВ збентежився, але замість нього відповіла І.БОГОСЛОВСЬКА: "Ви зараз будете шоковані. Ми обговорювали документальний фільм про Булгакова, бо сьогодні проголосована постанова про святкування 120-річчя Булгакова, а Євген займається проектом документального фільму на каналі".