Греція протестує проти будівництва АЕС в Туреччині

Греція звернулася до Туреччини з проханням зупинити програму будівництва атомних електростанцій в країні. Як повідомили представники грецької влади, це рішення було ухвалене ними на тлі ситуації в Японії, передає Associated Press. Вони зазначили, що Європейський Союз повинен втрутитися і вплинути на рішення Анкари збудувати АЕС на півдні країни і таким чином відвернути "катастрофу на своєму порозі".

Прем`єр-міністр Греції Георгіос Папандреу дзвонив своєму колезі Реджепу Тайіпу Ердогану, щоб висловити протест проти цього рішення Туреччини.

Раніше, нагадує РосБізнесКонсалтинг, президент РФ Дмитро Медведєв на спільній з Р.Ердоганом прес-конференції в Москві заявив, що атомна електростанція "Аккую", яку Росія будує в Туреччині, буде безпечною.

"Той проект, який буде реалізований в Аккую, принциповим чином відрізняється від тих станцій, які експлуатувалися в Японії, і за віком, і за рівнем захисту. Там просто інші принципи захисту, тому навіть у зв`язку з тим, що відбулося в Японії, ніякого радикального перегляду заходів безпеки немає і бути не повинно, бо вони і так цілком достатні", - наголосив Д.Медведєв.