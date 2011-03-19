У Японії - ще один землетрус

Землетрус магнітудою 6,1 стався в суботу на північному сході Японії, передає РІА «Новости» з посиланням на Reuters.

Японські сейсмологи повідомили, що підземний поштовх було зафіксовано в префектурі Ібаракі на північний схід від Токіо. Попередження про загрозу цунамі не оголошувалося. Землетрус 6 і вище вважається сильним і може призвести до значних руйнувань і людських жертв, зазначають сейсмологи. Оперативна інформація про можливі збитки не повідомлялася.

Reuters передавав, що в столиці Токіо під час землетрусу "тремтіли" будинки. Раніше два землетруси магнітудою 5,4 і 5,9 сталися вранці в суботу біля східного японського острова Хонсю. Понад 260 повторних землетрусів магнітудою 5,0 і вище було зареєстровано за останній тиждень біля східного узбережжя Японії, повідомило в п`ятницю японське агентство Кіодо з посиланням на метеорологічне управління країни.

За даними управління, всього з минулої п`ятниці біля узбережжя країни сталося 262 землетруси. Цей показник став рекордним і в 2,5 раза перевищив частоту афтершоків, зареєстрованих після землетрусу магнітудою 8,2, який стався в 1994 році біля східного узбережжя острова Хоккайдо. Як зазначає агентство Кіодо, японські метеорологи вважають, що вірогідність повторення поштовхів магнітудою вище п`яти балів за 7-бальною японською шкалою знизилася за останні три дні з 40% до 30%.