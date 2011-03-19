У Єгипті проходить референдум щодо поправок до Конституції

Безпрецедентно висока явка виборців відзначається на референдумі щодо поправок до Конституції, що проходить сьогодні в Єгипті

Як передає ІТАР-ТАСС, перші дані про участь єгиптян у плебісциті, який тут називають "першим демократичним процесом після того, як пішов МУБАРАК", надійдуть лише після завершення референдуму о 19:00. Проте, судячи з відеосюжетів із виборчих дільниць у різних районах країни, вже до полудня, тобто за перші чотири години проведення референдуму, свій вибір зробив небувало високий відсоток електорату.

Не обійшлося й без курйозів. Губернатору провінції Сохаг Ваддаху аль ХАМЗАВІ, щоб підійти до скриньки для голосування, довелося відстояти в півкілометровій черзі. А губернатор провінції Каїр Абдель Азім ВАЗІР взагалі вимушений був піти: виборці відтіснили його після того, як чиновник, не побажавши стояти в загальній черзі, зробив спробу пройти на дільницю, минаючи всіх. "Минулі часи пройшли, - закричали люди на дільниці. - Тепер звичайні громадяни й чиновники рівні".

Близько 45 млн. виборців із майже 80-мільйонного населення АРЄ повинні сказати "та" чи ні" оновленому Основному Закону країни.