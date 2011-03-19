ВПС Франції знищили чотири танки Каддафі

Літаки ВПС Франції знищили чотири лівійські танки на південному заході міста Бенгазі, столиці повстанців на сході Лівії, повідомив супутниковий телеканал "Аль-Джазіра".

Як передає Reuters, французькі військові літаки знищили кілька танків і бронемашин.

Раніше повідомлялося, що ВПС Франції завдали у суботу першого удару по лівійській військовій техніці. Про це заявив прес-секретар Генштабу Франції. Офіційний представник Міноборони Франції додав, що знищена техніка "становила загрозу для цивільного населення Лівії". "Ми діємо в двох напрямках: по-перше, щоб забезпечити безполітну зону, по-друге, щоб захистити від нападів цивільне населення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент Франції в суботу зібрав у Парижі лідерів ЄС і ООН після ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції номер 1973, що передбачає можливість проведення іноземної військової операції для захисту населення Лівії від військ Муамара КАДДАФІ. За її підсумками, було заявлено, що військова операція може початися в найближчі години.