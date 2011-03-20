США: в Лівії досягнуто значного прогресу

Голова американського Об`єднаного комітету начальників штабів Майк МАЛЛЕН заявив, що в ході операції в Лівії досягнуто значного прогресу.

У телевізійному інтерв`ю він сказав, що заборонена для польотів зона над територією Лівії фактично діє, передає Бі-Бі-Сі.

Він також відзначив, що вдалося зупинити наступ вірних лівійському лідерові Муамару КАДДАФІ військ до міста Бенгазі на сході країни, який є оплотом повстанців.

М.МАЛЛЕН наголосив, що більшість авіаударів було завдано по позиціях протиповітряної оборони, і що він не бачив повідомлень про жертви серед мирного населення.

Раніше лівійське телебачення повідомило, що в результаті обстрілу міжнародних сил у Лівії загинули 48 осіб і більш як 150 поранені.