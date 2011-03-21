Росія закликає припинити "невибіркове" бомбардування Лівії

Росія закликає міжнародну коаліцію припинити «невиборче» застосування сили проти Лівії.

Про це йдеться в заяві офіційного представника МЗС Росії Олександра ЛУКАШЕВИЧА про ситуацію навколо Лівії, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

За інформацією МЗС РФ, під час повітряних нальотів на Лівію були завдано ударів, зокрема, по об`єктах невоєнного характеру в містах Тріполі, Тархуна, Маамура, Жмейл. В результаті, як повідомляється, загинуло 48 мирних громадян і понад 150 було поранено. Частково зруйнований медичний кардіологічний центр, постраждали дороги і мости.

«У зв`язку з цим наполегливо закликаємо відповідні держави припинити невиборче застосування сили», - підкреслюється в заяві.

«Твердо виходимо з неприпустимості використання мандата, що випливає з резолюції 1973 РБ, прийняття якої було вельми неоднозначним кроком, для досягнення мети, що явно виходить за рамки її положень, які передбачають заходи тільки для захисту цивільного населення», - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію, котра передбачає запровадження безпілотних зон над Лівією, і вжиття всіх необхідних заходів для захисту мирних громадян від сил лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ.

Міжнародна коаліція, до якої увійшли США, Великобританія, Франція, Італія, Канада та інші країни, в ніч на 20 березня розпочала операцію «Одіссея. Світанок».