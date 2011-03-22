У Японії знову землетрус, кількість жертв зростає

Землетрус магнітудою 6,6, який стався у вівторок ввечері на північному сході Японії, став уже третім за добу.

Епіцентр останнього землетрусу був за 179 км на південний схід від міста Хатінохе, проте про загрозу можливого цунамі поки не повідомлялося, передає РІА “Новости”.

Тим часом, зростає кількість жертв руйнівного землетрусу магнітудою 9,0, який стався на півночі країни 11 березня. За даними Національного поліцейського агентства країни, кількість загиблих і зниклих безвісти наближається до 23 тисяч.